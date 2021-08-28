«Интер» хочет подписать новый контракт с Лаутаро без суммы отступных

«Интер» близок к продлению контракта с нападающим Лаутаро Мартинесом. При этом миланский клуб хочет исключить из соглашения пункт о сумме осттупных в 111 миллионов евро за 23-летнего аргентинца, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее появилась информация, что Миланский клуб и аргентинский футболист согласовали условия подписания нового контракта. Он будет получать 6 миллионов евро в год.

В августе «Интер» отклонил предложения «Тоттенхэма» и «Атлетико» в размере 70 миллионов евро. С бонусами сумма могла достигнуть 90 млн евро.