«Интер» хочет подписать новый контракт с Лаутаро без суммы отступных
«Интер» близок к продлению контракта с нападающим Лаутаро Мартинесом. При этом миланский клуб хочет исключить из соглашения пункт о сумме осттупных в 111 миллионов евро за 23-летнего аргентинца, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Ранее появилась информация, что Миланский клуб и аргентинский футболист согласовали условия подписания нового контракта. Он будет получать 6 миллионов евро в год.
В августе «Интер» отклонил предложения «Тоттенхэма» и «Атлетико» в размере 70 миллионов евро. С бонусами сумма могла достигнуть 90 млн евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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