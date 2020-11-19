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«Интер» хочет подписать долгосрочный контракт с Бастони

14:21
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«Интер» начал переговоры с защитником клуба Алессандро Бастони о долгосрочном контракте, сообщает TMW.

Руководство клуба планирует подписать соглашение на улучшенных условиях с 21-летним итальянцем на пять лет. Сколько составит обновленная зарплата футболиста, на данный момент неизвестно. Действующий контракт Бастони с «Интером» рассчитан до лета 2023-го года.

В нынешнем сезоне серии А Бастони провел пять матчей.

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