«Интер» хочет купить 20-летнего полузащитника «Ривер Плейта»

«Интер» хочет купить полузащитника «Ривер Плейта» Кристиана Феррейру. Миланский клуб готов заплатить за 20-летнего аргентинца 25 миллионов евро, утверждает Sky Sport Italia.

Контракт Феррейры с «Ривером» рассчитан до 2022 года, но может быть продлен еще на два сезона.

Полузащитник в 2017 году дебютировал за основную команду «Ривер Плейта». С тех пор он провел 27 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 4 голевые передачи.

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