Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Интер» готов заплатить за Жиру 7 миллионов евро

15:20
Теги:

«Интер» намерен приобрести нападающего «Челси» Оливье Жиру в зимнее трансферное окно. Миланский клуб готов заплатить за 33-летнего француза 7 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее появлялась информация, что Жиру хочет заключить контракт до 2022 года. При этом футболист требует зарплату в размере 8 миллионов евро за сезон.

Жиру в текущем сезоне провел шесть матчей за «Челси» и забил один мяч.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир