«Интер» готов выкупить Санчеса у «Манчестер Юнайтед», если игрок пойдет на снижение зарплаты

«Интер» готов выкупить у «Манчестер Юнайтед» нападающего Алексиса Санчеса, сообщает ESPN.

По информации источника, итальянский клуб согласен приобрести 31-летнего чилийца в случае, если тот согласится на понижение зарплаты. Сообщается, что сейчас игрок зарабатывает по контракту с «МЮ» 400 тысяч фунтов в неделю. Источник утверждает, что Санчес не входит в планы главного тренера «красных дьяволов» Уле Гуннара Сульшера, клуб готов оставить футболиста в аренде еще на один год, однако предпочел бы продать его.

Сезон-2019/20 Санчес проводит в «Интере» на правах аренды, на счету игрока 4 гола и 10 результативных передач в 28 матчах за «нерадзурри».