«Интер» готов сделать предложение о покупке Милинковича-Савича

«Интер» готов сделать предложение о покупке полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Римский клуб готов отпустить 24-летнего серба за 90 миллионов евро, сообщает La Repubblica.

Миланский клуб готов предложить меньшую денежную сумму, на также отдать права на нападающего Маттео Политано и полузащитника Роберто Гальярдини.

Ранее фаворитом в борьбе за Милинковича-Савича считался «Манчестер Юнайтед». Игрок даже согласовал условия личного контракта с «МЮ», однако англичане так и не смогли договориться с «Лацио» о понижении стоимости трансфера.

Футболист сборной Сербии в прошлом сезоне провел 41 матч за «Лацио» и забил семь мячей при трех голевых передачах.