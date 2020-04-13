«Интер» готов расстаться с Лаутаро Мартинесом только за 111 миллионов евро

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес может покинуть клуб. Однако руководство миланцев отпустит футболиста, только если потенциальный покупатель активирует пункт о выкупе, прописанный в контракте аргентинца, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

«Нерадзурри» готовы расстаться со своим нападающим исключительно за 111 миллионов евро, из-за чего даже не намерены рассматривать различные варианты сделки.

Мартинес перешел в «Интер» в 2018 году за 25 миллионов евро, но получает всего 2 миллиона евро в год. Миланцы по новому контракту предлагали ему 4 миллиона евро. А «Барселона» и «Челси» с «Манчестер Сити» могут предложить до 10 миллионов евро.

На счету 22-летнего Мартинеса 16 голов и 4 результативных передачи в 31 матче за «Интер» в сезоне-2019/20.