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«Интер» готов рассмотреть предложения по Наингголану в январе

14:27
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Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Спортивный директор клуба Пьеро Аусиллио заявил, что миланцы готовы рассмотреть предложения по 32-летнему бельгийцу.

«Мы уже общались с ним. Но мы не собираемся просто так отдавать игрока», — цитирует Аусиллио Corriere dello Sport.

Напомним, что минувшим летом Наингголан был близок к тому, чтобы остаться в «Кальяри», за который он выступал на правах аренды в сезоне-2019/20, однако в миланском клубе наложили запрет на уход хавбека.

Действующее соглашение бельгийца с «Интером» рассчитано до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне Наингголан провел 5 матчей во всех турнирах. Ранее сообщалось, что игроком также интересуется «Торино».

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