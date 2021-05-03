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«Интер» готов продлить контракт с Перишичем

22:41
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«Интер» начала переговоры о продлении контракта с полузащитником Иваном Перишичем. Миланский клуб готов заключить новое соглашение с 32-летним хорватом до лета 2023 года, сообщает Corriere dello Sport.

Нынешний договор игрока с клубом истекает в 2022 году.

В этом сезоне Перишич провел 29 матчей в серии А и забил 3 гола, а также сделал 6 голевых передач. Миланский клуб досрочно выиграл чемпионат Италии.

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