«Интер» готов продлить контракт с Перишичем

«Интер» начала переговоры о продлении контракта с полузащитником Иваном Перишичем. Миланский клуб готов заключить новое соглашение с 32-летним хорватом до лета 2023 года, сообщает Corriere dello Sport.

Нынешний договор игрока с клубом истекает в 2022 году.

В этом сезоне Перишич провел 29 матчей в серии А и забил 3 гола, а также сделал 6 голевых передач. Миланский клуб досрочно выиграл чемпионат Италии.