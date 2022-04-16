«Интер» готов продлить контракт с Д`Амброзио

Защитник «Интера» Данило Д`Амброзио может остаться в клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, миланцы хотят продлить контракт с 33-летним итальянцем до лета 2023 года.

В текущем сезоне Д`Амброзио провел 21 матч, в которых забил гол и сделал результативную передачу.