«Интер» готов продлить контракт с Д`Амброзио
04:00
Защитник «Интера» Данило Д`Амброзио может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, миланцы рассматривают возможность активировать опцию продления контракта с 32-летним итальянцем на год. Текущее соглашение с игроком заканчивается 30 июня 2021 года.
В текущем сезоне Д`Амброзио провел 23 матча за «Интер», в которых забил 3 гола и заработал 3 желтые карточки.
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