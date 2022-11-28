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Сегодня, 19:08

«Интер» готов продать защитника Дюмфриса за 60 миллионов евро

Иван Шитик
Корреспондент
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«Интер» готов рассмотреть вариант продажи защитника Дензела Дюмфриса. Однако итальянский клуб требует за 26-летнего игрока 60 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт футболиста с миланским клубом действует до 30 июня 2025 года. Портал Тransfermarkt оценивает нидерландца в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Манчестер Юнайтед» интересуются Дюмфрисом.

В сезоне-2022/23 Дюмфрис забил два гола и сделал две результативные передачи в 17 матчах за «Интер».

ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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