«Интер» готов продать Эриксена, так как игрок не может выступать в серии А
23:36
Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может покинуть клуб, сообщает Football Italia.
29-летнему датчанину поставили дефибрилятор после того, как у него остановилось сердце в матче Евро-2020 между Данией и Финляндией. По правилам итальянских лиг, футболист не может играть с дефибрилятором сердца.
«Интер» готов отпустить Эриксена в другой клуб, который выступает в лиге без ограничений по дефибрилятору.
2 июня в конце первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. На протяжении 15 минут полузащитнику оказывали экстренную помощь на поле, после чего увезли в больницу. Позднее выяснилось, что он перенес остановку сердца. Датачанину установили кардиовертер-дефибриллятор.
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