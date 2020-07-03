«Интер» готов приобрести у «Манчестер Юнайтед» права на Санчеса за 20 миллионов евро

«Интер» изучает возможность заключения полноценного контракта с нападающим Алексисом Санчесом, принадлежащим «Манчестер Юнайтед». «Нерадзурри» готовы выкупить 31-летнего чилийца за 20 миллионов евро, сообщает Goal.com.

Санчес будет в аренде у «Интера» до начала августа, так как клубы договорились о продлении арендного соглашения до завершения текущего чемпионата Италии. А вот в августовских матчах решающих стадий плей-офф Лиги Европы, если «Интер» сумеет пройти «Хетафе», чилиец принимать участие не сможет — манкунианцы ему это запретили.

В «МЮ» бояться, что Санчес может травмироваться, что его предполагаемую продажу в межсезонье сделает невозможным.

В текущем сезоне Санчес провел за «Интер» 13 матчей в серии А, забил 2 гола, отдал 5 результативных передач.