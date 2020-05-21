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«Интер» готов предложить Кавани 5 миллионов евро в год, уругваец зарабатывает в «ПСЖ» в 3 раза больше

14:58

«Интер» проявляет интерес к нападающему «ПСЖ» Эдинсону Кавани, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, «нерадзурри» готовы предложить 33-летнему уругвайцу зарплату в размере 5 миллионов евро в год. Сообщается, что итальянский клуб был готов предложить ту же сумму Дрису Мертенсу из «Наполи», однако тот предпочел принять предложение своей нынешней команды. По нынешнему контракту с «ПСЖ», действующему до конца июня этого года, Кавани получает около 16 миллионов евро.

На счету Кавани 7 голов и 3 результативных передачи в 22 матчах за «ПСЖ» в сезоне-2019/20.

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