«Интер» готов подписать Бонни

«Интер» заинтересован в подписании нападающего «Пармы» Анж-Йоана Бонни, сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, сумма трансфера 21-летнего француза может составить 25 миллионов евро. «Интер» намерен закрыть сделку в течение ближайших нескольких дней.

«Нерадзурри» нацелены на молодого нападающего для усиления своей атаки, особенно после ухода 36-летнего Марко Арнаутовича и 30-летнего Хоакина Корреа.

В сезоне-2024/25 Бонни в 38 матчах за «Парму» во всех турнирах забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 20 миллионов евро.