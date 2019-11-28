«Интер» готов платить Мертенсу 4 миллиона евро

Крайний нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может покинуть команду следующим летом, когда истечет срок его контракта. Как сообщает Le Soir, бельгиец не намерен оставаться в Неаполе. Интерес к нему проявляет «Интер», который якобы готов предложить Мертенсу зарплату в четыре миллиона евро в год.

Отмечается также, что Мертенс мог покинуть «Наполи» прошлым летом, поскольку агент предлагал игрока «Марселю» — его можно было выкупить за 28 миллионов евро. Но сделка не состоялась.

32-летний Мертенс провел в нынешнем сезоне в серии А 12 матчей, забил четыре мяча. В Лиге чемпионов на его счету четыре гола в пяти матчах.