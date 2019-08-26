«Интер» готов обменять Жоау Мариу в «Монако» на Пеллегри

«Интер» готов отпустить защитника Жоау Мариу в «Монако». Взамен миланский клуб хочет получить права на нападающего Пьетро Пеллегри, сообщает Sport Mediaset.

Инициатором сделки выступает главный тренер «Монако» Леонарду Жардим, который работал вместе с Мариу в «Спортинге».

В сезоне-2018/19 26-летний португалец провел 20 матчей и забил 1 гол в серии A.

18-летний Пеллегри перешел в «Монако» в прошлом году из «Дженоа». В прошедшем сезоне он провел 3 матча в чемпионате Франции и забил 1 гол.