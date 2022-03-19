19 марта в Милане «Интер» сыграет с «Фиорентиной» в матче 30-го тура чемпионата Италии. Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца», начало — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Фиорентина». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на matchtv.ru и канале «Матч Футбол 1». Она начнется в 19.55.

«Интер» с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице серии А. «Фиорентина» располагается на 8-й строчке с 46 баллами.

13 марта в 29-м туре чемпионата Италии по футболу «Интер» сыграл вничью с «Торино» — 1:1, а «Фиорентина» одержала победу над «Болоньей» (1:0).