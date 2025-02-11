«Интер» победил «Фиорентину» и сократил отставание от «Наполи» до одного очка

«Интер» в матче 24-го тура чемпионата Италии обыграл на своем поле «Фиорентину» со счетом 2:1.

Отличились Марин Понграчич, забивший в свои ворота, и Марко Арнаутович, у «фиалок» гол на счету Роландо Мандрагоры.

После этого матча «Интер» с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице, сократив отставание от лидирующего «Наполи» до одного очка. «Фиорентина» с 42 очками — на шестой строчке.