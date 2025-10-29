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«Интер» — «Фиорентина»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Интер» и «Фиорентина» сыграют в чемпионате Италии 29 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Reuters

«Интер» и «Фиорентина» сыграют в матче 9-го тура чемпионата Италии в среду, 29 октября. Игру примет стадион «Джузеппе Меацца («Сан-Сиро») в Милане (Италия). Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.

Чемпионат Италии. Серия А. 9-й тур.
29 октября 2025, 22:45. Джузеппе Меацца (Милан)
Интер
3:0
Фиорентина

Матч в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и сайту matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется в 22.35 мск. Игру из эфира «Матч ТВ» также можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Интер» — «Фиорентина» можно в матч-центре нашего сайта.

В чемпионате Италии-2025/26 «Интер» набрал 15 очков и занимает четвертое место в таблице, «Фиорентина» с 4 очками идет 18-й.

В предыдущем туре чемпионата миланцы уступили «Наполи» (1:3), а «фиалки» сыграли вничью с «Болоньей» (2:2).

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ФК Интер (Интернационале)
ФК Фиорентина
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
18
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 19:30 Интер – Монца - : -
22.08 19:30 Удинезе – Комо - : -
22.08 21:45 Дженоа – Наполи - : -
22.08 21:45 Парма – Кальяри - : -
23.08 19:30 Фрозиноне – Ювентус - : -
23.08 19:30 Венеция – Лечче - : -
23.08 21:45 Аталанта – Сассуоло - : -
23.08 21:45 Торино – Милан - : -
24.08 19:30 Болонья – Лацио - : -
24.08 21:45 Рома – Фиорентина - : -
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