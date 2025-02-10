«Интер» сыграет с «Фиорентиной» в 24-м туре чемпионата Италии в понедельник, 10 февраля. Матч пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Интер» — «Фиорентина» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Чемпионат Италии. Серия А. 24-й тур.

10 февраля 2025, 22:45. Джузеппе Меацца (Милан)

По итогам 23 туров серии А команда из Милана набрала 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице. Клуб из Флоренции с 42 баллами идет на шестой строчке чемпионата страны.

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