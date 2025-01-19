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Сегодня, 21:15

«Интер» — «Эмполи»: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Италии

«Интер» сыграет с «Эмполи» в чемпионате Италии 19 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Генрих Мхитарян, ФК «Интер».
Фото AFP

«Интер» на своем поле примет «Эмполи» в рамках 21-го тура чемпионата Италии в воскресенье, 19 января. Игра состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия) и начнется в 22.45 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Интер» — «Эмполи» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 20-ти туров серии А команда из Милана набрала 44 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Клуб из Эмполи с 20 баллами идет на 14-й строчке чемпионата Италии.

Италия. Серия А. 21-й тур
19 янв, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Эмполи

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

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«Кальяри» победил «Лечче» в домашнем матче серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 21 16 2 3 35-14 50
2
 Интер 19 13 5 1 48-17 44
3
 Аталанта 21 13 4 4 46-24 43
4
 Ювентус 21 8 13 0 34-17 37
5
 Лацио 20 11 3 6 34-28 36
6
 Болонья 20 8 9 3 32-26 33
7
 Фиорентина 20 9 6 5 33-21 33
8
 Милан 20 8 7 5 29-21 31
9
 Рома 21 7 6 8 31-27 27
10
 Удинезе 20 7 5 8 23-28 26
11
 Торино 21 5 8 8 21-26 23
12
 Дженоа 21 5 8 8 18-30 23
13
 Кальяри 21 5 6 10 23-34 21
14
 Лечче 21 5 5 11 15-36 20
15
 Парма 21 4 8 9 26-36 20
16
 Эмполи 20 4 8 8 19-25 20
17
 Комо 20 4 7 9 22-33 19
18
 Верона 20 6 1 13 24-44 19
19
 Венеция 21 3 6 12 19-34 15
20
 Монца 21 2 7 12 20-31 13
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17.01 22:45
Рома – Дженоа
 3 : 1
18.01 17:00
Болонья – Монца
 3 : 1
18.01 20:00
Ювентус – Милан
 2 : 0
18.01 22:45
Аталанта – Наполи
 2 : 3
19.01 14:30
Фиорентина – Торино
 1 : 1
19.01 17:00
Кальяри – Лечче
 4 : 1
19.01 17:00
Парма – Венеция
 1 : 1
19.01 20:00
Верона – Лацио
 - : -
19.01 22:45
Интер – Эмполи
 - : -
20.01 22:45
Комо – Удинезе
 - : -
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Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 14
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 12
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 12
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 5
Рауль Белланова

Рауль Белланова

Аталанта

 5
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 11 2 2
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 16 2 2
Томмазо Побега

Томмазо Побега

Болонья

 9 1 3
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