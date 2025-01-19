«Интер» на своем поле примет «Эмполи» в рамках 21-го тура чемпионата Италии в воскресенье, 19 января. Игра состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия) и начнется в 22.45 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Интер» — «Эмполи» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 20-ти туров серии А команда из Милана набрала 44 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Клуб из Эмполи с 20 баллами идет на 14-й строчке чемпионата Италии.

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