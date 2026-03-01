«Интер» обыграл «Дженоа» и одержал восьмую победу подряд в Серии А

«Интер» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Италии победил «Дженоа» со счетом 2:0.

В первом тайме гол забил Федерико Димарко, во второй половине отличился Хакан Чалханоглу (пенальти).

«Интер» одержал восьмую победу подряд в Серии А и с 67 очками лидирует в таблице. «Нерадзурри» опережают идущий вторым «Милан» на 13 очков. У «россонери» остается один матч в запасе.

«Дженоа» с 27 очками располагается на 14-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 27-й тур.

28 февраля, 22:45. Джузеппе Меацца (Милан)

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