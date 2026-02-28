«Интер» и «Дженоа» сыграют в чемпионате Италии 28 февраля

«Интер» и «Дженоа» сыграют в матче 27-го тура чемпионата Италии в субботу, 28 февраля. Игру примет стадион «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане (Италия). Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Интер» — «Дженоа» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Италии. Серия А. 27-й тур.

28 февраля, 22:45. Джузеппе Меацца (Милан)

Матч «Интер» — «Дженоа» в прямом эфире показывают на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 22.35 мск. Смотреть матч серии А также можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции эфира федерального телеканала, по подписке).

В чемпионате Италии-2025/26 «Интер» набрал 64 очка и занимает первое место в таблице, а «Дженоа» с 27 очками идет 14-м.

В предыдущем матче чемпионата миланцы обыграли «Эльче» (2:0), а соперником красно-синих был «Торино» (3:0).