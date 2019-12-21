«Интер» дома разгромил «Дженоа»
«Интер» с разгромным счетом обыграл «Дженоа» в домашнем матче 17-го тура серии А (4:0). Дублем отметился форвард Ромелу Лукаку.
«Интер» набрал 42 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице, «Дженоа» с 11-ю баллами располагается на 19-й строчке.
Серия А
17-й тур
«Интер» — «Дженоа» — 4:0 (2:0)
Голы: Лукаку, 31 (1:0). Гальярдини, 32 (2:0). Эспозито, 64 — с пенальти (3:0). Лукаку, 71 (4:0).
«Интер»: Ханданович, де Фрай, Бираги (Димарко, 78), Шкриньяр, Бастони, Валеро, Весино, Гальярдини (Сенси, 72), Кандрева (Лазаро, 75), Лукаку, Эспозито.
«Дженоа»: Раду, Кришито, Бираски, Гильоне, Ромеро, Радованович, Кассата, Ягелло (Ровелла, 62), Агудело, Санабрия (Клеонисе, 75), Пинамонти (Фавилли, 72).
Предупреждения: Кассата, 34. Бастони, 36. Ромеро, 43. Агудело, 63. Фавилли, 88.
Судья: Пайретто.
21 декабря. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».