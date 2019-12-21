«Интер» дома разгромил «Дженоа»

«Интер» с разгромным счетом обыграл «Дженоа» в домашнем матче 17-го тура серии А (4:0). Дублем отметился форвард Ромелу Лукаку.

«Интер» набрал 42 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице, «Дженоа» с 11-ю баллами располагается на 19-й строчке.

Серия А

17-й тур

«Интер» — «Дженоа» — 4:0 (2:0)

Голы: Лукаку, 31 (1:0). Гальярдини, 32 (2:0). Эспозито, 64 — с пенальти (3:0). Лукаку, 71 (4:0).

«Интер»: Ханданович, де Фрай, Бираги (Димарко, 78), Шкриньяр, Бастони, Валеро, Весино, Гальярдини (Сенси, 72), Кандрева (Лазаро, 75), Лукаку, Эспозито.

«Дженоа»: Раду, Кришито, Бираски, Гильоне, Ромеро, Радованович, Кассата, Ягелло (Ровелла, 62), Агудело, Санабрия (Клеонисе, 75), Пинамонти (Фавилли, 72).

Предупреждения: Кассата, 34. Бастони, 36. Ромеро, 43. Агудело, 63. Фавилли, 88.

Судья: Пайретто.

21 декабря. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».