«Интер» должен выплатить «Барселоне» бонус за трансфер Видаля

«Интер» обязан выплатить «Барселоне» 1 миллион евро. Именно такую сумму бонусов должен получить испанский клуб по итогам нынешнего сезона, сообщает Calciomercato.

«Барселона» бесплатно отпустила чилийца в Милан прошлым летом. Однако между клубами было достигнуто соглашение об определенных бонусах, которые зависели от выступления игрока и клуба.

«Интер» в этом сезоне выиграл чемпионата Италии, а Видаль провел в серии А 23 матча и забил 1 гол.

33-летний чилиец подписал контракт с «Интером» на год с зарплатой в 5 миллионов евро. В следующем сезоне его зарплата вырастет до 6,5 миллиона.