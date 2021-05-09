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«Интер» должен выплатить «Барселоне» бонус за трансфер Видаля

16:35
Артуро Видаль. Фото Александр Федоров., «СЭ»
Артуро Видаль. Фото Александр Федоров., «СЭ»
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«Интер» обязан выплатить «Барселоне» 1 миллион евро. Именно такую сумму бонусов должен получить испанский клуб по итогам нынешнего сезона, сообщает Calciomercato.

«Барселона» бесплатно отпустила чилийца в Милан прошлым летом. Однако между клубами было достигнуто соглашение об определенных бонусах, которые зависели от выступления игрока и клуба.

«Интер» в этом сезоне выиграл чемпионата Италии, а Видаль провел в серии А 23 матча и забил 1 гол.

33-летний чилиец подписал контракт с «Интером» на год с зарплатой в 5 миллионов евро. В следующем сезоне его зарплата вырастет до 6,5 миллиона.

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