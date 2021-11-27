«Интер» договорился о новом контракте с Димарко
Защитник Федерико Димарко должен в ближайшее время продлить контракт с «Интером», сообщает Calciomercato.
Стороны договорились о новом соглашении до июня 2026 года. Зарплата игрока по новому договору составит 1,6 миллиона евро в год.
В текущем сезоне 24-летний Димарко провел 17 матчей за «нерадзурри», отличившись двумя голами и двумя голевыми передачами.
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