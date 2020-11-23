«Интер» был готов продать Лукаку «Манчестер Сити» за 105 миллионов евро

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку в минувшее трансферное окно находился в сфере интересов «Манчестер Сити», сообщает The Telegraph.

Сделка не состоялась, поскольку миланский клуб затребовали за переход 27-летнего бельгийца 105 миллионов евро. Однако англичане готовы были потратить на покупку Лукаку не более 78,5 миллиона.

Напомним, что «Интер» купил форварда у «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года за 83 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Лукаку принял участие в семи матчах серии А, отметившись семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.