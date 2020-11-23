«Интер» был готов продать Лукаку «Манчестер Сити» за 105 миллионов евро
09:57
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку в минувшее трансферное окно находился в сфере интересов «Манчестер Сити», сообщает The Telegraph.
Сделка не состоялась, поскольку миланский клуб затребовали за переход 27-летнего бельгийца 105 миллионов евро. Однако англичане готовы были потратить на покупку Лукаку не более 78,5 миллиона.
Напомним, что «Интер» купил форварда у «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года за 83 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Лукаку принял участие в семи матчах серии А, отметившись семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.
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