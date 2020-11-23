Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Интер» был готов продать Лукаку «Манчестер Сити» за 105 миллионов евро

09:57
Теги:

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку в минувшее трансферное окно находился в сфере интересов «Манчестер Сити», сообщает The Telegraph.

Сделка не состоялась, поскольку миланский клуб затребовали за переход 27-летнего бельгийца 105 миллионов евро. Однако англичане готовы были потратить на покупку Лукаку не более 78,5 миллиона.

Напомним, что «Интер» купил форварда у «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года за 83 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Лукаку принял участие в семи матчах серии А, отметившись семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир