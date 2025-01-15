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Сегодня, 21:15

«Интер» — «Болонья»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Интер» сыграет с «Болоньей» в чемпионате Италии 15 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Лаутаро Мартинес, игрок ФК «Интер».
Фото AFP

«Интер» сыграет с «Болоньей» в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу в среду, 15 января. Матч пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Интер» — «Болонья» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и на сайте matchtv.ru.

По итогам 18-ти туров серии А команда из Милана набрала 43 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Клуб из Болоньи с 29 баллами идет на восьмой строчке чемпионата Италии.

Италия. Серия А. 19-й тур
15 янв, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Болонья

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

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ФК Болонья
ФК Интер (Интернационале)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 20 15 2 3 32-12 47
2
 Интер 18 13 4 1 46-15 43
3
 Аталанта 20 13 4 3 44-21 43
4
 Лацио 20 11 3 6 34-28 36
5
 Ювентус 20 7 13 0 32-17 34
6
 Фиорентина 19 9 5 5 32-20 32
7
 Милан 19 8 7 4 29-19 31
8
 Болонья 18 7 8 3 27-23 29
9
 Удинезе 20 7 5 8 23-28 26
10
 Рома 20 6 6 8 28-26 24
11
 Дженоа 20 5 8 7 17-27 23
12
 Торино 20 5 7 8 20-25 22
13
 Лечче 20 5 5 10 14-32 20
14
 Эмполи 20 4 8 8 19-25 20
15
 Комо 20 4 7 9 22-33 19
16
 Верона 20 6 1 13 24-44 19
17
 Парма 20 4 7 9 25-35 19
18
 Кальяри 20 4 6 10 19-33 18
19
 Венеция 20 3 5 12 18-33 14
20
 Монца 20 2 7 11 19-28 13
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37 тур
38 тур
4.01 17:00
Венеция – Эмполи
 1 : 1
4.01 20:00
Фиорентина – Наполи
 0 : 3
4.01 22:45
Верона – Удинезе
 0 : 0
5.01 14:30
Монца – Кальяри
 1 : 2
5.01 17:00
Лечче – Дженоа
 0 : 0
5.01 20:00
Торино – Парма
 0 : 0
5.01 22:45
Рома – Лацио
 2 : 0
14.01 20:30
Комо – Милан
 1 : 2
14.01 22:45
Аталанта – Ювентус
 1 : 1
15.01 22:45
Интер – Болонья
 - : -
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Г
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 13
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 12
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 11
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 5
Рауль Белланова

Рауль Белланова

Аталанта

 5
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 11 2 2
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 15 2 2
Томмазо Побега

Томмазо Побега

Болонья

 8 1 3
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