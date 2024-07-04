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Сегодня, 09:13

«Интер» близок к подписанию вратаря Мартинеса из «Дженоа»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Дженоа» Хосеп Мартинес близок к переходу в «Интер», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 26-летний испанец в ближайшее время пройдет медосмотр перед переходом в миланский клуб. Трансфер обойдется «Интеру» в 13,5 миллиона евро плюс бонусы в 1,5 миллиона евро.

Мартинес выступает за «Дженоа» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел 36 матчей, пропустил 43 мяча и 8 раз отыграл на ноль. Голкипер является воспитанником «Барселоны».

ФК Дженоа
ФК Интер (Интернационале)
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Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
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В Италии заявили, что «Аталанта» не рассчитывает на Миранчука в следующем сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 38 21 6 11 72-42 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
6
 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
8
 Фиорентина 38 17 9 12 61-46 60
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
10
 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
14
 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
15
 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
16
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
17
 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
18
 Фрозиноне 38 8 11 19 44-69 35
19
 Сассуоло 38 7 9 22 43-75 30
20
 Салернитана 38 2 11 25 32-81 17
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38 тур
23.05 21:45
Кальяри – Фиорентина
 2 : 3
24.05 21:45
Дженоа – Болонья
 2 : 0
25.05 19:00
Ювентус – Монца
 2 : 0
25.05 21:45
Милан – Салернитана
 3 : 3
26.05 19:00
Аталанта – Торино
 3 : 0
26.05 19:00
Наполи – Лечче
 0 : 0
26.05 21:45
Эмполи – Рома
 2 : 1
26.05 21:45
Фрозиноне – Удинезе
 0 : 1
26.05 21:45
Лацио – Сассуоло
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26.05 21:45
Верона – Интер
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Лаутаро Мартинес

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Интер

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Виктор Осимхен

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Рафаэл Леау

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Шарль Де Кетеларе

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