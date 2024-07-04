«Интер» близок к подписанию вратаря Мартинеса из «Дженоа»

Вратарь «Дженоа» Хосеп Мартинес близок к переходу в «Интер», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 26-летний испанец в ближайшее время пройдет медосмотр перед переходом в миланский клуб. Трансфер обойдется «Интеру» в 13,5 миллиона евро плюс бонусы в 1,5 миллиона евро.

Мартинес выступает за «Дженоа» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел 36 матчей, пропустил 43 мяча и 8 раз отыграл на ноль. Голкипер является воспитанником «Барселоны».