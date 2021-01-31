«Интер» разгромил «Беневенто», Лукаку сделал дубль

«Интер» обыграл «Беневенто» (4:0) в матче 20-го тура чемпионата Италии.

Дубль сделал Ромелу Лукаку, еще один мяч забил Лаутаро Мартинес. Автоголом открыл счет в матче Риккардо Импрота.

«Интер» набрал 44 очка и занимает второе место. У «Беневенто» 22 очка и 12-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

20-й тур

«Интер» — «Беневенто» — 4:0 (1:0)

Голы: Импрота, 7 — в свои ворота (1:0). Мартинес, 57 (2:0). Лукаку, 67 (3:0). Лукаку, 78 (4:0).

«Интер»: Ханданович, Раноккиа, Шкриньяр (де Фрай, 74), Бастони, Эриксен, Гальярдини (Сенси, 80), Барелла (Видаль, 64), Хакими, Перишич, Лукаку (Пинамонти, 81), Мартинес (Санчес, 74).

«Беневенто»: Монтипо, Глик, Кальдирола (Пастина, 60), Барба, Депаоли, Хетемай, Виола (Скьяттарелла, 60), Ионицэ (Фулон, 70), Капрари (Инсинье, 76), Импрота (Тельо, 70), Лападула.

Предупреждения: Кальдирола, 28. Депаоли, 32.

Судья: Паскуа.

30 января. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».