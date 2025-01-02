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2 января, 23:55

Дубль Дюмфриса принес «Интеру» победу над «Аталантой» и выход в финал Суперкубка Италии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Дензел Дюмфрис и Лаутаро Мартинес.
Фото Reuters

«Интер» на своем поле обыграл «Аталанту» в матче полуфинала Суперкубка Италии — 2:0.

Дубль у миланцев оформил Дензел Дюмфрис. Нидерландский защитник отличился на 49-й и 61-й минутах.

«Интер» стал первым финалистом Суперкубка Италии. В другой паре за выход в финал сыграют «Ювентус» и «Милан». Встреча пройдет 3 января.

Италия. Суперкубок. 1/2 финала
02 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Интер
2:0
Аталанта

Футбол
ФК Аталанта
ФК Интер (Интернационале)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Интер» — «Аталанта»: трансляция матча Суперкубка Италии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 18 13 2 3 43-20 41
2
 Наполи 18 13 2 3 27-12 41
3
 Интер 17 12 4 1 45-15 40
4
 Лацио 18 11 2 5 33-25 35
5
 Фиорентина 17 9 5 3 31-15 32
6
 Ювентус 18 7 11 0 30-15 32
7
 Болонья 17 7 7 3 25-21 28
8
 Милан 17 7 6 4 26-17 27
9
 Удинезе 18 7 3 8 23-28 24
10
 Рома 18 5 5 8 24-24 20
11
 Торино 18 5 5 8 19-24 20
12
 Дженоа 18 4 7 7 16-27 19
13
 Эмполи 18 4 7 7 17-21 19
14
 Комо 18 4 6 8 20-30 18
15
 Верона 18 6 0 12 24-42 18
16
 Парма 18 4 6 8 25-34 18
17
 Лечче 18 4 4 10 11-31 16
18
 Кальяри 18 3 5 10 16-31 14
19
 Венеция 18 3 4 11 17-31 13
20
 Монца 18 1 7 10 16-25 10
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4.01 17:00
Венеция – Эмполи
 - : -
4.01 20:00
Фиорентина – Наполи
 - : -
4.01 22:45
Верона – Удинезе
 - : -
5.01 14:30
Монца – Кальяри
 - : -
5.01 17:00
Лечче – Дженоа
 - : -
5.01 20:00
Торино – Парма
 - : -
5.01 22:45
Рома – Лацио
 - : -
14.01 20:30
Комо – Милан
 - : -
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Аталанта – Ювентус
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Интер – Болонья
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Мойзе Кин

Фиорентина

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П
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Лацио

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Лукас Бельтран

Лукас Бельтран

Фиорентина

 4
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 4
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 11 2 2
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Фредерик Гильбер

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Болонья

 8 1 3
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