Дубль Дюмфриса принес «Интеру» победу над «Аталантой» и выход в финал Суперкубка Италии
«Интер» на своем поле обыграл «Аталанту» в матче полуфинала Суперкубка Италии — 2:0.
Дубль у миланцев оформил Дензел Дюмфрис. Нидерландский защитник отличился на 49-й и 61-й минутах.
«Интер» стал первым финалистом Суперкубка Италии. В другой паре за выход в финал сыграют «Ювентус» и «Милан». Встреча пройдет 3 января.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Аталанта
|18
|13
|2
|3
|43-20
|41
|
2
|Наполи
|18
|13
|2
|3
|27-12
|41
|
3
|Интер
|17
|12
|4
|1
|45-15
|40
|
4
|Лацио
|18
|11
|2
|5
|33-25
|35
|
5
|Фиорентина
|17
|9
|5
|3
|31-15
|32
|
6
|Ювентус
|18
|7
|11
|0
|30-15
|32
|
7
|Болонья
|17
|7
|7
|3
|25-21
|28
|
8
|Милан
|17
|7
|6
|4
|26-17
|27
|
9
|Удинезе
|18
|7
|3
|8
|23-28
|24
|
10
|Рома
|18
|5
|5
|8
|24-24
|20
|
11
|Торино
|18
|5
|5
|8
|19-24
|20
|
12
|Дженоа
|18
|4
|7
|7
|16-27
|19
|
13
|Эмполи
|18
|4
|7
|7
|17-21
|19
|
14
|Комо
|18
|4
|6
|8
|20-30
|18
|
15
|Верона
|18
|6
|0
|12
|24-42
|18
|
16
|Парма
|18
|4
|6
|8
|25-34
|18
|
17
|Лечче
|18
|4
|4
|10
|11-31
|16
|
18
|Кальяри
|18
|3
|5
|10
|16-31
|14
|
19
|Венеция
|18
|3
|4
|11
|17-31
|13
|
20
|Монца
|18
|1
|7
|10
|16-25
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.01
|17:00
|
Венеция – Эмполи
|- : -
|4.01
|20:00
|
Фиорентина – Наполи
|- : -
|4.01
|22:45
|
Верона – Удинезе
|- : -
|5.01
|14:30
|
Монца – Кальяри
|- : -
|5.01
|17:00
|
Лечче – Дженоа
|- : -
|5.01
|20:00
|
Торино – Парма
|- : -
|5.01
|22:45
|
Рома – Лацио
|- : -
|14.01
|20:30
|
Комо – Милан
|- : -
|14.01
|22:45
|
Аталанта – Ювентус
|- : -
|15.01
|22:45
|
Интер – Болонья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|12
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|11
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Лукас Бельтран
Фиорентина
|4
|
|
Николо Барелла
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|11
|2
|2
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|13
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|8
|1
|3
Новости