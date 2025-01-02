Дубль Дюмфриса принес «Интеру» победу над «Аталантой» и выход в финал Суперкубка Италии

«Интер» на своем поле обыграл «Аталанту» в матче полуфинала Суперкубка Италии — 2:0.

Дубль у миланцев оформил Дензел Дюмфрис. Нидерландский защитник отличился на 49-й и 61-й минутах.

«Интер» стал первым финалистом Суперкубка Италии. В другой паре за выход в финал сыграют «Ювентус» и «Милан». Встреча пройдет 3 января.