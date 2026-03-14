«Интер» не удержал победу над «Аталантой» в Серии А

«Интер» дома сыграл вничью с «Аталантой» в матче 29-го тура итальянской Серии А — 1:1.

Счет на 26-й минуте открыл форвард хозяев Франческо Эспозито. На 83-й минуте бергамаски отыгрались благодаря голу Николы Крстовича.

«Интер» (68 очков) сохраняет лидерство в Серии А, опережая «Милан» на 8 очков, но у красно-черных есть игра в запасе.

«Аталанта» (47 очков) идет седьмой в турнирной таблице.