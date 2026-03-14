«Интер» не удержал победу над «Аталантой» в Серии А
«Интер» дома сыграл вничью с «Аталантой» в матче 29-го тура итальянской Серии А — 1:1.
Счет на 26-й минуте открыл форвард хозяев Франческо Эспозито. На 83-й минуте бергамаски отыгрались благодаря голу Николы Крстовича.
«Интер» (68 очков) сохраняет лидерство в Серии А, опережая «Милан» на 8 очков, но у красно-черных есть игра в запасе.
«Аталанта» (47 очков) идет седьмой в турнирной таблице.
Источник: Таблица Серии А
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2
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3
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4
|Комо
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5
|Милан
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6
|Ювентус
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7
|Аталанта
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8
|Болонья
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9
|Лацио
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10
|Удинезе
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11
|Сассуоло
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12
|Торино
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13
|Парма
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14
|Кальяри
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15
|Фиорентина
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16
|Дженоа
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|0-0
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17
|Лечче
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
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|0
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20
|Монца
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|Рома – Фиорентина
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|23.08
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|Аталанта – Сассуоло
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|Болонья – Лацио
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|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
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|Дженоа – Наполи
|- : -
|23.08
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|Интер – Монца
|- : -
|23.08
|00:00
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|00:00
|Торино – Милан
|- : -
|23.08
|00:00
|Удинезе – Комо
|- : -
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|Венеция – Лечче
|- : -
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