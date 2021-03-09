«Интер» обыграл «Аталанту», Миранчук вышел на замену во втором тайме

«Интер» победил «Аталанту» (1:0) в матче 26-го тура чемпионата Италии.

Единственный мяч забил Милан Шкриньяр. Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук появился на поле во втором тайме. Он заменил Маттео Пессину на 73-й минуте.

«Интер» набрал 62 очка и занимает первое место в серии А. У «Аталанты» 49 очков и пятая позиция. В следующем туре «Аталанта» примет «Специю», а «Интер» на выезде сыграет с «Торино».

Чемпионат Италии. Серия А

26-й тур

«Интер» — «Аталанта» — 1:0 (0:0)

Гол: Шкриньяр, 54.

«Интер»: Ханданович, де Фрай, Шкриньяр, Бастони, Видаль (Эриксен, 52), Брозович (Гальярдини, 77), Барелла, Хакими (Дармиан, 85), Перишич (Д`Амброзио, 85), Лукаку, Мартинес (Санчес, 77).

«Аталанта»: Спортьелло, Толой, Джимсити (Паломино, 81), Гозенс, Ромеро, Мехле, де Рон, Малиновский (Иличич, 46), Фройлер (Пашалич, 81), Пессина (Миранчук, 73), Сапата (Муриэль, 70).

Предупреждение: Ромеро, 59.

Судья: Мариани.

8 марта. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».