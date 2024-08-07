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7 августа, 23:57

«Интер» в товарищеском матче уступил «Аль-Иттихаду», Диаби оформил дубль

Сергей Разин
корреспондент
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«Интер» в товарищеском матче уступил «Аль-Иттихаду» со счетом 0:2.

Дубль оформил Мусса Диаби, который перешел из «Астон Виллы» 25 июля.

В следующем товарищеском матче «Интер» сыграет 11 августа против «Челси».

ФК Аль-Иттихад
ФК Интер (Интернационале)
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