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Сегодня, 10:44

«Интер» активировал пункт о выкупе у «Эмполи» полузащитника Асллани

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Интер» активировал опцию выкупа полузащитника Кристьяна Асллани из «Эмполи», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, сумма выкупа 20-летнего игрока составляет 10 миллионов евро. Сделка также включает в себя дополнительные условия.

Албанский футболист выступает за «Интер» на правах аренды с лета 2022 года. В текущем сезоне Асллани сыграл за команду 20 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: Фабрицио Романо
ФК Интер (Интернационале)
ФК Эмполи
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 Рома 21 12 4 5 28-18 40
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 Аталанта 21 11 5 5 39-24 38
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 Милан 21 11 5 5 37-30 38
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 Торино 21 8 6 7 22-22 30
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 Болонья 21 8 5 8 28-31 29
9
 Удинезе 21 7 8 6 28-23 29
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 Специя 21 4 6 11 17-35 18
18
 Верона 21 3 5 13 19-33 14
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 Сампдория 21 2 4 15 10-36 10
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4.02 17:00
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 0 : 2
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 2 : 0
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Сассуоло – Аталанта
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5.02 14:30
Специя – Наполи
 0 : 3
5.02 17:00
Торино – Удинезе
 1 : 0
5.02 20:00
Фиорентина – Болонья
 1 : 2
5.02 22:45
Интер – Милан
 1 : 0
6.02 20:30
Верона – Лацио
 1 : 1
6.02 22:45
Монца – Сампдория
 2 : 2
7.02 22:45
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