«Интер» активировал пункт о выкупе у «Эмполи» полузащитника Асллани

«Интер» активировал опцию выкупа полузащитника Кристьяна Асллани из «Эмполи», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, сумма выкупа 20-летнего игрока составляет 10 миллионов евро. Сделка также включает в себя дополнительные условия.

Албанский футболист выступает за «Интер» на правах аренды с лета 2022 года. В текущем сезоне Асллани сыграл за команду 20 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.