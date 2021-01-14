Instagram «Аталанты» опубликовал фото Миранчука и Малиновского с эмодзи флагов России и Украины

Instagram «Аталанты» в истории опубликовал фото полузащитников Алексея Миранчука и Руслана Малиновского.

Пресс-служба клуба сверху добавила эмодзи флагов Украины и России и черно-синие цвета клуба, намекая, вероятно, что украинец и россиянин вместе, несмотря на сложную общественно-политическую ситуацию между странами.

Оба футболиста вышли в стартовом составе бергамасков на матч 1/8 финала Кубка Италии против «Кальяри».