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Instagram «Аталанты» опубликовал фото Миранчука и Малиновского с эмодзи флагов России и Украины

14 января 2021, 23:48
Руслан Малиновский и Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта», Instagram
Руслан Малиновский и Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта», Instagram
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Instagram «Аталанты» в истории опубликовал фото полузащитников Алексея Миранчука и Руслана Малиновского.

Пресс-служба клуба сверху добавила эмодзи флагов Украины и России и черно-синие цвета клуба, намекая, вероятно, что украинец и россиянин вместе, несмотря на сложную общественно-политическую ситуацию между странами.

Оба футболиста вышли в стартовом составе бергамасков на матч 1/8 финала Кубка Италии против «Кальяри».

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