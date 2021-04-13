Инсинье требует по новому контракту 5 миллионов евро в год

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье ведет переговоры о новом контракте с клубом. 29-летний итальянец требует повышения зарплаты до 5 миллионов евро в год, пишет в Twitter инсайдер Николо Скира.

Также футболист хочет получить подписной бонус в размере 2,5 миллиона евро.

Нынешний контракт Инсинье с «Наполи» рассчитан до 2022 года. В этом сезоне он провел в серии А 27 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 5 голевых предач.