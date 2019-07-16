Инсинье считает, что Сарри предал "Наполи"

Форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье прокомментировал приход Маурицио Сарри на пост главного тренера "Ювентуса". Ранее итальянский специалист работал с неаполитанцами.

– Я говорил это и повторю снова, что для нас, неаполитанцев, это было предательством, – цитирует Football Italia Инсинье. – Теперь мы должны сосредоточиться на себе и попытаться победить его. Скудетто – мечта для всех нас, и мы попробуем еще раз завоевать его.

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