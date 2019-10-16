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Инсинье провел встречу с Анчелотти

16 октября 2019, 23:23
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Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье провел встречу с главным тренером команды Карло Анчелотти. На встрече также присутствовали агент игрока Мино Райола и спортивный директор клуба Кристиано Джиунтоли, сообщает Sky Sport Italia.

Тренер и игрок обсудили положение Инсинье в команде и уладили намечавшийся конфликт. Ранее Анчелотти высказывал недовольство спортивной формой нападающего, его работой на тренировке и даже не включил Инсинье в заявку на матч Лиги чемпионов против «Генка» (0:0).

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