Инсинье пропустил тренировку «Наполи» из-за симптомов гриппа

«Наполи» сообщил, что форвард Лоренцо Инсинье пропустил тренировку команды 21 декабря из-за симптомов гриппа.

На сайте команды сообщается, что футболист сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Сегодня нападающий узнает результаты своего ПЦР-теста.

22 декабря «Наполи» сыграет дома со «Специей», проведя последний матч команды в 2021 году.

После 18 туров серии А «Наполи» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.