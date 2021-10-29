Инсинье отказался отвечать на вопрос о продлении контракта с «Наполи»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье отказался отвечать на вопрос о продлении контракта с клубом.

«Вы всегда спрашиваете об одном и том же. Я думаю только об игре в футбол. Остальные вопросы решают президент клуба и мой агент», — приводит Goal со ссылкой на Sky Sport Italia слова Инсинье.

В сезоне-2021/22 Инсинье провел 12 матчей за «Наполи», на его счету 3 гола и 4 результативных передачи. Нынешний контракт 30-летнего итальянца действует до конца июня 2022 года. 21 октября сообщалось, что футболист может перейти в «Интер» на правах свободного агента.