Инсинье отказался отвечать на вопрос о продлении контракта с «Наполи»
08:35
Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье отказался отвечать на вопрос о продлении контракта с клубом.
«Вы всегда спрашиваете об одном и том же. Я думаю только об игре в футбол. Остальные вопросы решают президент клуба и мой агент», — приводит Goal со ссылкой на Sky Sport Italia слова Инсинье.
В сезоне-2021/22 Инсинье провел 12 матчей за «Наполи», на его счету 3 гола и 4 результативных передачи. Нынешний контракт 30-летнего итальянца действует до конца июня 2022 года. 21 октября сообщалось, что футболист может перейти в «Интер» на правах свободного агента.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/1f6p4ftawbj0k17dso6pxjqqr9
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