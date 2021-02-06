Инсинье может пропустить матч «Наполи» против «Дженоа»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может пропустить матч 21-го тура чемпионата Италии против «Дженоа», сообщает Football Italia.

По информации источника, 29-летний итальянец испытывает проблемы с голеностопом.

В сезоне-2020/21 Инсинье провел 26 матчей за «Наполи», на его счету 9 голов и 5 результативных передач.

Матч «Дженоа» — «Наполи» состоится сегодня, 6 февраля. Начало — в 22.45 (мск).