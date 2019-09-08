Инсинье хочет продлить контракт с «Наполи»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье хочет подписать новый контракт с клубом. 28-летний итальянец уже начал переговоры с командой, сообщает Corriere dello Sport.

Действующий контракт Инсинье с «Наполи» рассчитан до июня 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий провел 2 матча в серии А, отличившись двумя голами и двумя передачами.

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