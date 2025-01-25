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Сегодня, 08:45

Инфантино рассказал о футбольных кумирах своего детства

Алина Савинова
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Президент ФИФА Джанни Инфантино признался, что в детстве его футбольными кумирами были Эваристо Беккалосси и Алессандро Альтобелли, которые выступали за «Интер».

«Мой кумир детства? Его зовут Эваристо Беккалосси. Он играл под 10-м номером в миланском «Интере» вместе с Алессандро Альтобелли. Это два лучших игрока, великие футболисты «Интера», которые заставили биться мое сердце, а до этого — сердце моего отца. И именно поэтому мы влюбились в футбол», — приводит Goal слова Инфантино.

Альтобелли играл за «Интер» с 1977 по 1988 год, а Беккалосси — с 1978-го по 1984-й. Вместе с миланским клубом они выиграли чемпионат и Кубок Италии.

Источник: Goal
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Джанни Инфантино
Серия А
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 21 16 2 3 35-14 50
2
 Интер 20 14 5 1 51-18 47
3
 Аталанта 21 13 4 4 46-24 43
4
 Лацио 21 12 3 6 37-28 39
5
 Ювентус 21 8 13 0 34-17 37
6
 Болонья 20 8 9 3 32-26 33
7
 Фиорентина 20 9 6 5 33-21 33
8
 Милан 20 8 7 5 29-21 31
9
 Рома 21 7 6 8 31-27 27
10
 Торино 22 6 8 8 23-26 26
11
 Удинезе 21 7 5 9 24-32 26
12
 Дженоа 21 5 8 8 18-30 23
13
 Комо 21 5 7 9 26-34 22
14
 Кальяри 22 5 6 11 23-36 21
15
 Лечче 21 5 5 11 15-36 20
16
 Парма 21 4 8 9 26-36 20
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 Эмполи 21 4 8 9 20-28 20
18
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19
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Милан – Парма
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