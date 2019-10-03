Иньеста обратился к экс-игроку «Зенита» Маркизио

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста обратился к экс-игроку «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио, который сегодня объявил о завершении карьеры.

— Мне нравилось смотреть, как ты играешь, но еще больше — соперничать с тобой. Сегодня футбол потерял частичку себя. Спасибо от души за все! — написал Иньеста в своем Twitter.

Последним местом работы Маркизио стал «Зенит», с которым он стал чемпионом России-2018/19. В составе сине-бело-голубых итальянец принял участие в 9 матчах премьер-лиги и забил 2 гола.