Индзаги высказался о предстоящем матче серии А с «Аталантой»
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о предстоящем матче 6-го тура серии А с «Аталантой».
«Аталанта» — отличная команда, от нее не приходится ждать сюрпризов. Мы должны быть достаточно хороши, чтобы не ошибаться. Голод до побед и целенаправленность на победу предопределит результат.
Мне повезло, что у меня есть футболисты, которые готовы начинать матч как в старте, так и со скамейки запасных", — цитирует Индзаги Football Italia.
Матч «Интер» — «Аталанта» состоится завтра, 25 сентября. Начало — в 19.00 (мск). Миланцы занимают 2-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Аталанта» (10) — на 5-й позиции.
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