Индзаги восхитился формой Лаутаро Мартинеса после матча с «Удинезе»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал игру форварда Лаутаро Мартинеса в матче с «Удинезе» (3:1).

«Он мог забить два гола сегодня, он всегда стремится к максимальному результату, он — один из наших лидеров. Он вернулся с чемпионата мира в великолепной форме и я надеюсь, что он будет продолжать в том же духе и впредь», — цитирует тренера ITASportPress.

После этого матча «Интер» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на 15 очков. «Удинезе» с 30 очками — на девятой строчке.