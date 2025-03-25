Индзаги — об отставке Мотты: «Он быстро вернется к работе, потому что он очень хорош»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал отставку Тьягу Мотты из «Ювентуса».

«Он мой коллега, которого я уважаю. Мы много раз выходили играть друг против друга. Это случилось, к сожалению. Мне жаль его, я уважаю его как тренера и как человека. Думаю, он быстро вернется к работе, потому что он очень хорош», — цитирует Индзаги Football Italia.

Об увольнении 42-летнего специалиста стало известно 23 марта. На его место назначен Игор Тудор. «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице серии А, набрав 52 очка в 29 матчах. Команда завершила выступление в Лиге чемпионов и Кубке Италии.

Мотта возглавлял «Ювентус» с лета 2024 года.